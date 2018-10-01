Креста на них нет: в Комрате ограбили часовню и украли деньги из жертвенника

Ограбление церквей и часовен стало одним из частых преступлений в Молдове.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В Комрате неизвестные разбили жертвенник и похитили деньги из часовни, которая расположена у местной автостанции, сообщает сайт Gagauzinfo.md.

Ограбление произошло в ночь на 28 сентября. Неизвестные взломали навесной замок и проникли в часовню, которая расположена вблизи комратской автостанции.

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Главной целью воров стал жертвенник, в котором находились деньги, пожертвованные прихожанами.

Расследование преступления ведется полицией.