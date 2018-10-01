В Колонице мужчина изнасиловал и задушил свою знакомую

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве женщины в Колонице пойдет под суд.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Прокуратура Кишинева окончила расследование дела об обвинении мужчины в краже, изнасиловании и намеренном убийстве женщины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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По данным следствия, труп жертвы нашли 30 мая 2018 года, в лесной полосе в Колонице после того, как стало известно о пропаже женщины.

Удалось найти предполагаемого убийцу. Речь идет о 28-летнем жителе населенного пункта Тохатин, с которым убитая была знакома.

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"Между парой вспыхнула ссора из-за того, что жертва отказала извращенным желаниям мужчины. После чего ее знакомый, будучи пьяным надругался над женщиной и задушил ее. Затем он украл ее мобильный телефон и скрылся ", — говорится в сообщении ведомства.

На допросе подозреваемый, который ранее был приговорен за попытку изнасилования, признал свою вину. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит от 15 до 20 лет или же пожизненное тюремное заключение.