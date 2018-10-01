Соцсети: у полиции Кишинева, в лучшем случае, неисправные алкотестеры

Водитель рассказал о том, как в Кишиневе патруль дорожной полиции зарегистрировал неправильные показатели теста на алкоголь.

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. В социальных сетях распространяется информация о случае ошибки, якобы, допущенной сотрудниками Национального инспектората патрулирования.

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Связана эта ошибка, по словам автора сообщения, с тестерами на содержание алкоголя в крови водителей.

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"Утром около 10.00 меня останавливает патруль полиции на улице Каля Мошилор. Сделали текст на алкоголь, который показал, что в выдыхаемом мной воздухе было 0,17 промилле. Откуда они могли взяться, я даже не знаю. Через некоторое время они разрешили мне уехать", — написал пользователь Facebook.

Он отправился в наркодиспансер на улице Петру Рареш, 32. Там мужчина также сделали тест на алкоголь, показавший содержание 0 (!) промилле в выдыхаемом воздухе.

"Я отправил жалобу в МВД. Будьте внимательны", — заключил автолюбитель.