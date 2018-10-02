14:57 02 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.89
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Убийца

Зверство в глубинке: мужчина изнасиловал и убил соседку

CC0 / Pixabay / Republica
Происшествия
Получить короткую ссылку
203 0 0

Мужчина приговорен к тюрьме за изнасилование и убийство соседки, прокуроры посчитали наказание слишком мягким.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В Новоаненском районе мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за изнасилование и убийство своей соседки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

доступ запрещен полиция
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Двойное убийство на севере Молдовы: жесткая расправа над матерью и дочерью

Также его обязали выплатить 22 тысячи леев за юридические расходы.

Убийство произошло пятого мая этого года. Мужчина наведался в дом к своей 57-летней соседке, где они распивали алкоголь. Затем он изнасиловал женщину и повесил ее.

На допросе обвиняемый признал свою вину и сказал, что убил соседку потому, что та плохо говорила о нем в селе.

Прокуроры посчитали слишком мягким приговор, вынесенный убийце, и намерены оспорить это решение суда в высшей инстанции.

По теме

Суд отпустил двух сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца
Эхо трагедии в Хынчештах: детали дела о жестоком убийстве молодого человека
Теги:
изнасиловал, убил, соседка, приговор, генеральная прокуратура Молдовы, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сельдь
    "Президентская коллекция"

    В Латвии возмутились селедкой, названной в честь президентов страны, - пресервы выпустили в честь столетия республики.

  • Микрофон
    Музыкальный вопрос

    В Сейме одобрили законопроект о квотировании литовской музыки на радио: 35 процентов эфира предлагают отдать национальным произведениям.

  • Флаг Соединенных Штатов Америки
    Льгот нет

    США решили ввести запрет на предоставление "экспортных льгот" для двух эстонских компаний, подозреваемых в поставках американской электроники в Россию.

  • Болото
    Денежное болото

    Иностранцам придется платить за посещение белорусского заказника "Ольманские болота" как минимум до 2021 года.

  • Лаборатория Лугара
    Секретов нет

    Власти Грузии готовы пустить российских экспертов в "лабораторию Лугара", где, по словам экс-министра госбезопасности республики, проводятся опыты над людьми.

  • Единый билет
    Билетом единым

    Перевозки пассажиров в Абхазию по "единому" билету завершились 30 сентября. Услугой воспользовались более двух тысяч человек.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Шарль Азнавур. Концерт в Ереване
Памяти великого шансонье Шарля Азнавура - фото: каким мы его запомним
Беспорядки в Каталонии
Беспорядки в Каталонии: пострадали более 40 человек
Школьный календарь 2018-2019
Календарь школьных каникул 2018-2019

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться