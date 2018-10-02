Зверство в глубинке: мужчина изнасиловал и убил соседку

Мужчина приговорен к тюрьме за изнасилование и убийство соседки, прокуроры посчитали наказание слишком мягким.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В Новоаненском районе мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за изнасилование и убийство своей соседки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Также его обязали выплатить 22 тысячи леев за юридические расходы.

Убийство произошло пятого мая этого года. Мужчина наведался в дом к своей 57-летней соседке, где они распивали алкоголь. Затем он изнасиловал женщину и повесил ее.

На допросе обвиняемый признал свою вину и сказал, что убил соседку потому, что та плохо говорила о нем в селе.

Прокуроры посчитали слишком мягким приговор, вынесенный убийце, и намерены оспорить это решение суда в высшей инстанции.