Протестный четверг в Кишиневе – все разные, но хотят одного

Украденный из финансово-банковской системы Молдовы миллиард требовали вернуть все участники акций протеста, правда, делали они это совершенно по-разному.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Утро четверга в Кишиневе стало временем проведения сразу двух акций протеста.

© Sputnik / Michail Kutuzov Миллиардные долги: как плотно подсадили Молдову на кредитную иглу

У офиса партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду, митинговали представители молодежного крыла Демократической партии. Они обвинили Санду и экс-премьера Владимира Филата в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

Назаров: Россия готова инвестировать в Молдову до миллиарда долларов ежегодно >>>

Путь до офиса "Действия и солидарности" младодемократы проделали от здания парламента, где проходила другая акция. Там так называемое движение национального сопротивления ACUM (с рум. яз. — "сейчас") и активисты движения OccupyGugutа… тоже требовали вернуть в Молдову миллиард.

Вот так и происходит в Молдове — политические оппоненты, оказывается, хотят одного и того же.

Значит, не все потеряно в стране — есть еще задачи, объединяющие всех вне зависимости от цвета партийной символики!