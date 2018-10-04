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Протест. Архивное фото

Протестный четверг в Кишиневе – все разные, но хотят одного

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Украденный из финансово-банковской системы Молдовы миллиард требовали вернуть все участники акций протеста, правда, делали они это совершенно по-разному.

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Утро четверга в Кишиневе стало временем проведения сразу двух акций протеста.

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© Sputnik / Michail Kutuzov
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У офиса партии "Действие и солидарность", которую возглавляет Майя Санду, митинговали представители молодежного крыла Демократической партии. Они обвинили Санду и экс-премьера Владимира Филата в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы.

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Путь до офиса "Действия и солидарности" младодемократы проделали от здания парламента, где проходила другая акция. Там так называемое движение национального сопротивления ACUM (с рум. яз. — "сейчас") и активисты движения OccupyGugutа… тоже требовали вернуть в Молдову миллиард.

Вот так и происходит в Молдове — политические оппоненты, оказывается, хотят одного и того же.

Значит, не все потеряно в стране — есть еще задачи, объединяющие всех вне зависимости от цвета партийной символики!

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Теги:
миллиард, протест, ДПМ, Майя Санду, Владимир Филат, Молдова, Кишинев
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