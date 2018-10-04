Смертельный вирус - в Молдове уничтожают домашний скот

Более 250 свиней поражены опасным для всей Молдовы вирусом - что же решило правительство?

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. В селе Крокмаз Штефан-Водского района уничтожены все свиньи — в этом населенном пункте ранее зафиксировали три вспышки африканской чумы свиней.

Решение об уничтожении свиней в Крокмазе приняло правительство Молдовы с целью воспрепятствовать распространению африканской чумы свиней на другие территории.

Ранее кабмин выработал план борьбы и профилактики африканской чумы свиней, в рамках которого всем животноводам будут возмещены их материальные потери в связи с истреблением поголовья этого вида домашнего скота.

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Также временно запрещен ввоз из-за границы свинины, изготовленной из нее продукции и живых свиней.

По данным Национального агентства продовольственной безопасности, ситуация с распространением африканской чумы свиней по Молдове становится все более тревожной. В 2018 году было зарегистрировано 25 вспышек этого заболевания, из которых 16 — активны. На данный момент в ряде районов страны этим вирусом было поражено 253 домашних свиньи.