"Шеф, все пропало" — в Бричанах конфискована контрабанда на миллион леев

Житель города устроил из своего дома настоящий склад контрабанды — таможенники вытаскивали мешки с одеждой и обувью.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Даже видавших виды таможенников поразил склад контрабанды, который устроил в своем доме житель города Бричаны. Общая стоимость незаконно ввезенного в Молдову товара составила миллион леев.

По сообщению Таможенной службы, мешки с одеждой и обувью, которые нелегально импортировались из Украины, перевозили через границу без каких-либо документов. Как показал "миллионер", в доме которого был устроен склад, эти товары предназначались для продажи на рынках в Единцах, Бельцах и в Кишиневе.

Расследование по факту контрабанды продолжается с целью выявления всех участников преступной схемы.