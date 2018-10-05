Облом на границе: поехали отдыхать, но оказались в наручниках

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. За последние сутки на молдавской границе был зафиксирован ряд нарушений, сообщает пресс-служба Пограничной службы Республики Молдова.
Как сообщает ведомство, три человека нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска. А также два человека не соблюли правила перевозки грузов.
Было предотвращена одна попытка пересечения границы по поддельным документам. Среди нарушителей оказались иностранные граждане, которые превысили срок пребывания на территории нашей страны.
Зафиксировано и нарушение использования виньеток одиннадцатью водителями. Шесть человек были задержаны в результате информации, поступившей от национальных правоохранительных органов.
В пунктах пересечения границы поток людей составил более 49 970 пересечений, из них 25 323 — в направлении выезда из Республики Молдова.