Облом на границе: поехали отдыхать, но оказались в наручниках

Пограничная служба Молдовы сообщила о нарушениях на границе государства.

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. За последние сутки на молдавской границе был зафиксирован ряд нарушений, сообщает пресс-служба Пограничной службы Республики Молдова.

Как сообщает ведомство, три человека нарушили режим приграничной зоны и пунктов пропуска. А также два человека не соблюли правила перевозки грузов.

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Было предотвращена одна попытка пересечения границы по поддельным документам. Среди нарушителей оказались иностранные граждане, которые превысили срок пребывания на территории нашей страны.

Зафиксировано и нарушение использования виньеток одиннадцатью водителями. Шесть человек были задержаны в результате информации, поступившей от национальных правоохранительных органов.

В пунктах пересечения границы поток людей составил более 49 970 пересечений, из них 25 323 — в направлении выезда из Республики Молдова.