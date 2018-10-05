Полиция дала разъяснение по поводу скандального видео в соцсетях

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. В популярных группах и на страницах в социальных сетях появилось видео, на котором едва не погибла целая семья в Кишиневе.
На видеокадрах семья с маленькими детьми пытается пересечь дорогу по пешеходному переходу. Движущийся впереди автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов. Однако внезапно, на большой скорости и опасно маневрируя, сзади вылетает "Лада", которую пешеходы не смогли бы даже увидеть.
Взрослые и дети чудом вывернулись из-под капота машины, которая скрылась после инцидента, не снижая скорости.
В социальных сетях многие пользователи начали возмущаться бездействием полиции, которая не обращает внимание на явно неадекватного водителя, который подвергает опасности жизнь людей.
Полиция оказалась вынуждена выступить с разъяснением.
По сообщению пресс-службы Национального инспектората по патрулированию, пользователям соцсетей необходимо обратить внимание на дату видео, которое было снято одним из очевидцев еще в сентябре 2017 года.
Вскоре после этого неадекватный водитель был найден, а его личность установлена — он попался, когда бросил свою машину в неположенном месте в Оргееве.
Как оказалось, у этого человека штрафов за нарушение ПДД — как блох на бродячей собаке. Безответственный водитель "гонял" по дорогам Молдовы без водительских прав, без техосмотра и страховки, успев нарушить все правила.
В результате материалы по делу были переданы в суд.