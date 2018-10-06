В Кишиневе на Рышкановке прогремел мощный взрыв: люди кричали о помощи с 15 этажа

Мощный взрыв произошел на Рышкановке приблизительно в 22.40 в квартире, расположенной на 16 этаже по адресу Московский проспект, 11.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Мощный взрыв произошел на Рышкановке приблизительно в 22.40 в квартире, расположенной на 16 этаже по адресу Московский проспект, 11.

"Прогремел взрыв, люди оказались заблокированными в своих квартирах", — передает корреспондент Sputnik с места событий.

Взрыв неизвестного происхождения, поскольку, как стало известно из достоверных источников, в доме нет газа.

"В результате были выбиты стекла соседних квартир. В течение 7 минут были вызваны скорая помощь, пожарная служба, спасатели, причина взрыва пока не известна, но мощность была такой сильной, что ударной волной были выбиты бетонные перегородки. Люди оказались заблокированными на трех этажах, на место прибыли пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь. Люди кричали о помощи с 15 этажа", — передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

В результате взрыва весь двор засыпало бетонными ошметками.

Три этажа (14, 15,16) обрушены, объявлена эвакуация. О погибших пока еще не известно. Проходит эвакуация жителей из дома.

По одной из версий, мог взорваться незаконно установленный газовый баллон.

На данный момент стало известно, что пострадала девушка, ее всю в осколках увезла скорая.