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Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Проходит экстренная эвакуация жильцов из дома в Кишиневе, где прогремел взрыв

© Sputnik / Nicu Goncear
Происшествия
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Корреспонденты Sputnik передают с места событий, что дом пробило насквозь, и проходит экстренная эвакуация жильцов из многоэтажки, где прогремел взрыв.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Что стало причиной взрыва на Рышканове, пока неизвестно. Однако он оказался таким мощным, что из жилого дома по адресу Московский проспект, 11, стали экстренно эвакуировать людей. По одной из версий, мог взорваться незаконно установленный газовый баллон.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Жительница подъезда, где случился взрыв, сообщила, что незадолго до взрыва ощущался резкий запах. Ей показалось, что это был запах бензина. Женщина также отметила, что этот же запах появлялся и за несколько дней до взрыва. 

"Прогремел взрыв, люди оказались заблокированными в своих квартирах", — передает корреспондент Sputnik с места событий.

"В результате были выбиты стекла соседних квартир. В течение 7 минут были вызваны скорая помощь, пожарная служба, спасатели, причина взрыва пока не известна, но мощность была такой сильной, что ударной волной были выбиты бетонные перегородки. Люди оказались заблокированными на трех этажах, на место прибыли пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь. Люди кричали о помощи с 15 этажа", — передает корреспондент Sputnik. 

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
Теги:
Рышкановка, взрыв, кишинев
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