Очевидцы: взрыв был слишком мощным для газового баллона

Внешние бетонные плиты полностью уничтожены, в доме зияет дыра высотой в три этажа.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Жители 16-этажного жилого блока на Рышкановке, в котором произошел взрыв по свидетельству очевидцев, на 16 этаже 6 подъезда, сомневаются, что причиной стал подрыв газового баллона в одной из квартир.

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"Дом пробило насквозь на обе стороны, — говорит один из местных жителей, — полностью разрушены три этажа, внешние бетонные плиты просто вынесло. Холодильник валяется в 50 метрах от дома".

Некоторые из соседей говорят, что перед взрывом сильно пахло каким-то горючим веществом, возможно, бензином.

На месте взрыва работают спецслужбы, полиция, пожарные, скорая помощь. Сообщается, что пострадал один из спасателей.

На место происшествия прибыл вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 6 © Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев



