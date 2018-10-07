В Кишиневе врач скорой помощи отказал в госпитализации и напал на человека

После смерти пожилого человека в Кишиневе из-за опоздания врачей скорой помощи граждане обсуждают еще один случай, произошедший в столице, когда медик нарушил все, что только можно было нарушить.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Проблема недобросовестного отношения врачей и диспетчеров службы скорой помощи стала в Молдове одной из самых острых.

© Fotolia / Christian Schwier Новые "скорые" отправляют в села - кто следующий на очереди

Об этом свидетельствует недавний трагической случай, когда из-за опоздания врачей скорой помощи на столичной улице Леха Качинского умер мужчина >>>

Все произошедшее заставляет вспомнить до сих пор обсуждаемый жителями Кишинева еще один случай почти полуторамесячной давности, когда врач скорой, приехав на вызов, отказался помогать потенциальному пациенту, посчитав его поведение неподобающим.

Когда граждане, находившиеся рядом, попытались снять действия медика на видео, тот выскочил из машины, — до этого он ее не покидал, — и напал на вооружившуюся телефоном женщину.

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Видеозапись и фотография с номером скорой помощи, а также с развернутым описанием этого происшествия "гуляет" по соцсетям до сих пор, поэтому есть возможность привести это посте здесь целиком.



Свою оценку работе службы 112 и сотрудникам службы скорой помощи на днях решил дать и премьер-министр Молдовы Павел Филип.

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"Я запросил и прослушал записи телефонных разговоров службы 112 и диспетчерской скорой помощи. То, как работают на скорой, меня просто ужаснуло. Меня ужаснуло то, как говорит диспетчер с врачами. Врачи презрительно и высокомерно отзываются о тех, кто звонит им, о тех, кто находится в критической ситуации. Я абсолютно уверен в том, что проблема здесь не в отсутствии денег, а в отношении некоторых к своему делу. И такое отношение лишило меня дара речи", — заявил Филип, которого цитирует пресс-служба правительства.

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По словам премьер-министра, в случае трагической смерти человека на улице Качинского диспетчер, приняв вызов, пытался адресовать его по очереди четырем бригадам скорой помощи, и лишь на четвертый раз врач отреагировал, но машина выехала лишь спустя 13 минут. Через 10 минут, о чем свидетельствует установленная на каждой карете скорой помощи система GPS, врачи прибыли на место.

"То есть, если бы они среагировали сразу, то уже через 10 минут после звонка медики были бы на месте и спасли бы жизнь этому мужчине", — резюмировал Филип.

Он добавил, что, согласно статистике, длительность действий врачей скорой помощи в одном отдельно взятом случае составляет от 50 минут до одного часа. То есть, за восемь часов один экипаж может отреагировать, по крайней мере, на восемь вызовов.

"Это должно делаться немедленно, без того, чтобы выпить кофе или отдохнуть. Поэтому с точки зрения менеджера меня волнует вопрос — насколько эффективно используются кареты скорой помощи, и насколько добросовестно работают команды медиков", — сказал премьер.

Глава кабмина поручил Минздраву разработать план мер по реорганизации служб скорой помощи и взыскать с тех, кто виновен в смерти мужчины на улице Леха Качинского.