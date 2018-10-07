Двое спасателей пострадали при разборе завалов после взрыва на Рышкановке

Они госпитализированы, продолжают работу расчеты спасательных служб - корреспонденты Sputnik передают с места ЧП.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Во время разбора завалов после взрыва в многоэтажном доме на Рышкановке пострадали двое спасателей.

Они были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция корреспондентов Sputnik, которые оказались на месте ЧП спустя 10 минут после случившегося>>>

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На видео, снятом корреспондентами Sputnik, которые оказались на месте происшествия спустя 10 минут после случившегося, видно, как одного из спасателей несут на носилках к машине "скорой помощи".

На месте взрыва продолжается работа спасательных расчетов.