Двое спасателей пострадали при разборе завалов после взрыва на Рышкановке

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Во время разбора завалов после взрыва в многоэтажном доме на Рышкановке пострадали двое спасателей.
Они были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция корреспондентов Sputnik, которые оказались на месте ЧП спустя 10 минут после случившегося>>>
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На видео, снятом корреспондентами Sputnik, которые оказались на месте происшествия спустя 10 минут после случившегося, видно, как одного из спасателей несут на носилках к машине "скорой помощи".
На месте взрыва продолжается работа спасательных расчетов.