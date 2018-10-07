Спасатели сообщили о масштабе разрушений при взрыве в доме в Кишиневе

Внешние стены квартир на трех этажах полностью уничтожены, в доме зияет огромная дыра - передают фотокорреспонденты Sputnik, которые работают на месте взрыва.

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. При взрыве в многоэтажном жилом блоке на Рышкановке в Кишиневе серьезно пострадали квартиры на 15, 16 и 17 этажах.

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция корреспондентов Sputnik, которые оказались на месте ЧП спустя 10 минут после случившегося>>>

© Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

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Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу.

© Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Эвакуированы пострадавшие, о том, есть ли погибшие, сведений на данный момент нет. На месте работают семь пожарных расчетов, сотрудники полиции и прокуратуры. Пострадали двое спасателей.

Мощный взрыв произошел на Рышкановке приблизительно в 22.40 в квартире, расположенной на 16 этаже по адресу Московский проспект, 11.

© Sputnik / Nicu Goncear Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Внешние стены квартир на двух этажах полностью уничтожены, в доме зияет огромная дыра.

Жителей нескольких подъездов эвакуируют, в доме полностью отключено электричество.