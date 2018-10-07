При взрыве в многоэтажном доме в Кишиневе погибли восемь человек — очевидцы

По неофициальным данным, число погибших и пострадавших при взрыве составляет уже больше десятка, среди них есть дети: корреспонденты Sputnik работают на месте трагедии.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. При взрыве в многоэтажном доме на Рышкановке могли погибнуть не менее восьми человек.

© Sputnik / Nicu Goncear Спасатели сообщили о масштабе разрушений при взрыве в доме в Кишиневе

По сообщению корреспондентов Sputnik с места событий, об этом говорят очевидцы, жители многоэтажного блока на Московском проспекте, где прогремел взрыв, и пожарные.

Официального подтверждения числа погибших нет. Однако корреспонденту Sputnik вице-мэр Нистор Грозаву рассказал, что пострадали семь человек.

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция корреспондентов Sputnik, которые оказались на месте ЧП спустя 10 минут после случившегося>>>

По словам жителей дома, среди погибших — маленькие дети.