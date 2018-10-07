Взрыв на Рышкановке: кишиневцы предлагают помощь пострадавшим и эвакуированным

Пока появляются все новые подробности трагедии на Рышкановке, люди мобилизуются и предлагают помощь пострадавшим и эвакуированным, передают корреспонденты Sputnik c места ЧП.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В субботу ночью в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11, произошел сильный взрыв. Корреспонденты Sputnik оказались на месте взрыва спустя 10 минут.

На месте происшествия вовсю работают спасатели, полиция и сотрудники скорой помощи. Корреспонденты Sputnik узнали со слов жильцов пострадавшего дома о восьми погибших, эту информацию подтвердила и мэрия Кишинева на своей официальной странице в Facebook.

На трагедию активно среагировали пользователи соцсетей. Многие пишут, что погибших на самом деле уже 13 человек и среди них есть дети, в том числе девятимесячный младенец.

Многие опасаются обрушения дома, так как была разрушена внушительная часть несущей стены.

Тем временем неравнодушные кишиневцы выясняют судьбу пострадавших и других жителей злополучной многоэтажки, предлагая им помощь и ночлег.

Другие граждане пытаются выяснить что-то о своих близких. Как сообщила одна пользовательница сети, в этой многоэтажке живут ее родственники.

"Очень больно… И у меня в этом доме живут кумы. Надеюсь с ними все в порядке, так как последнюю неделю кума говорила, что у нее предчувствие, что они погибнут все вместе", — написала Мариана Богиу Дораш.

Автор комментария проживает в Италии и до родных дозвониться не может, в этом ей пытаются помочь другие кишиневцы.