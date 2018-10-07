Дом под угрозой обрушения — спасатели эвакуируют весь многоэтажный подъезд

Растерянным жильцам дома предлагают переночевать в претуре Рышкановки или в 3-й городской больнице, передают корреспонденты Sputnik с места ЧП.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Всех жильцов многоэтажного подъезда жилого дома, где прогремел взрыв, в настоящий момент эвакуируют из-за угрозы обрушения. Им разрешили забрать из квартир личные вещи и документы, передают корреспонденты Sputnik, которые работают на месте ЧП.

© Sputnik / Nicu Goncear Очевидцы: взрыв был слишком мощным для газового баллона

После взрыва полностью разрушены три квартиры на уровне 14, 15 и 16 этажа. Перекрытия обрушились, в стене дома видна огромная дыра высотой в три этажа.

Вице-примар Кишинева Нистор Грозву и претор сектора Рышкань Николай Балаур сообщили, что ночлег для эвакуированных будет организован в здании претуры сектора, где в два часа ночи соберется кризисный штаб по устранению последствий взрыва.

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция с места ЧП>>>

Также эвакуированным жильцам предлагают переночевать в здании 3-й городской больницы, которая находится неподалеку.

По словам претора, дом будет охранять полиция, чтобы не допустить мародерства.