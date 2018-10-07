Пушкашу подтвердила информацию о двоих погибших, среди них - ребенок

На месте взрыва на высоте 16 этажа спасатели продолжают работы по разбору завалов из бетонных плит, а корреспонденты Sputnik передают с места ЧП.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Представители Государственного инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) не подтверждают информацию о восьми погибших, которая появилась в СМИ со ссылкой на слова жителей дома на Московском проспекте в Кишиневе, где произошел взрыв.

"Мы не подтверждаем эту информацию. На данный момент известно о двух погибших, среди них — ребенок", — заявила журналистам пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу.

В ночь с 6 на 7 октября в жилом доме на Московском проспекте в Кишиневе прогремел взрыв. Взрыв произошел приблизительно в 22.40 в квартире, расположенной на 14 этаже по адресу Московский проспект, 11.

Взрыв в многоэтажке в Кишиневе: текстовая онлайн-трансляция корреспондентов Sputnik, которые оказались на месте ЧП спустя 10 минут после случившегося>>>



