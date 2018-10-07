Пушкашу не исключает, что под завалами после взрыва могут оставаться люди

Взрывом были повреждены четыре этажа в подъезде многоэтажного жилого блока, остается вероятность разрушения всего дома.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Спасатели не исключают, что под завалами из бетонных плит на месте взрыва в жилом доме на Московском проспекте в Кишиневе могут оставаться люди.

"Не можем сказать в настоящий момент. Работают специалисты, чтобы установить, есть ли под плитами люди", — сообщила пресс-секретарь Государственого инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, отвечая на вопрос журналистов.

По ее словам, бетонные плиты обрушились или были частично разрушены в квартирах с 17 по 14 этаж.

На месте взрыва продолжаются спасательные и эвакуационные работы.



