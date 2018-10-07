Стало известно, в какой квартире произошел взрыв в доме на Рышкановке

Удалось выяснить, в какой именно квартире прогремел взрыв в доме на Московском проспекте на Рышкановке.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Стал известен номер квартиры, в которой произошел взрыв в многоэтажном доме на Рышкановке по адресу Московский проспект, 11. Речь идет о квартире 441 на 15 этаже в шестом подъезде, сообщил корреспондент Sputnik, работающий на месте происшествия.

© Sputnik / Nicu Goncear Очевидцы: взрыв был слишком мощным для газового баллона

Также стало известно от очевидцев, что некоторые жильцы квартир на 14 этаже пострадали от перекрытия, упавшего на них. Всего от взрыва пострадало четыре этажа с 14 по 17.

На данный момент продолжается эвакуация людей из подъезда и их временное размещение в здании претуры и других учреждениях.

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