Последние детали трагедии в Кишиневе: шесть человек раненых, среди них — пожарный

Появилась новая информация о взрыве в многоэтажном жилом доме на Рышкановке и его последствиях: корреспонденты Sputnik побывали на оперативном совещании в претуре Рышкановки.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В претуре Рышкановки в Кишиневе прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи со взрывом, который произошел в многоэтажке на Московском проспекте, 11.

© Sputnik / Osmatesco Стало известно, в какой квартире произошел взрыв в доме на Рышкановке

Во время совещания выяснились новые факты: шесть человек раненых, среди них — пожарный. Погибшие — женщина и ребенок, найденные под завалами, третий погибший —мужчина 1991 года рождения, жилец этого дома. Его тело было извлечено из-под обломков.

По словам вице-мэра Нистора Грозаву, погибший мужчина — из числа шести, госпитализированных человек.

"Скончался мужчина от полученных травм. Тела женщины и ребенка остаются под завалами. Итого: пятеро гражданских и один спасатель в больнице", — сообщил Грозаву корреспонденту Sputnik.

Также из заявления главы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михая Харабаджиу, стало известно, что взрыв задел 359-478 квартиры, это 14 — 18 этажи дома.

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На данный момент эвакуированных людей продолжают размещать в здании претуры Рышкановки и в третьей больнице. Некоторые жильцы отказались идти в пункты временного размещения и разбили палатки прямо во дворе дома. Туда стягиваются волонтеры, они приносят пледы, еду и питье пострадавшим.