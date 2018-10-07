Где будут ночевать люди после взрыва на Рышкановке

Пострадавших и эвакуированных из дома на Рышкановке, где прогремел мощный взрыв, временно размещают в третьей городской больнице Кишинева, а во дворе дома - разили палатку, передают корреспонденты Sputnik с места событий.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Пострадавших и эвакуированных из дома на Рышкановке, где прогремел мощный взрыв, временно размещают в третьей городской больнице Кишинева, об этом заявил в ходе экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-мэр Нистор Грозаву.

"В больнице работает дежурный персонал, всех, кто был направлен туда, отпаивают чаем. В больнице есть все необходимое для размещения людей на столько времени, сколько потребуется. Предварительно — здание не понесло серьезных повреждений, его можно восстановить", — уточнил он.

Как отметил Глава Генерального инспектората полиции МВД РМ Александр Пынзарь, на месте с пострадавшими работают психологи. Также он добавил, что среди временно размещенных в больнице есть человек с ограниченными возможностями.

© Sputnik / Miroslav Rotari Centrul de plasament amenajat pentru victimile exploziei din sectorul Râșcani

На место ЧП приехали волонтеры, они привозят пострадавшим еду, чай и пледы.