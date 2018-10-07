Силвия Раду - Sputnik: в больницах остаются два человека

Министр здравоохранения Силвия Раду в эксклюзивном комментарии для Sputnik рассказала о том, что большая часть жителей из пострадавшего дома, обратившихся ночью за медицинской помощь, уже выписаны.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Силвия Раду, министр здравоохранения, в эксклюзивном комментарии для корреспондента Sputnik, который работает на второй день после ЧП на месте взрыва, заявила следующее:

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент распорядился оказать материальную помощь пострадавшим во время взрыва

"Будут составлены списки пострадавших, чтобы их разместили по санаториям. Что касается свежих данных по жертвам. Сейчас в больницах лежат два человека. Это один пожарный, на которого упала плита. И женщина из квартиры, где произошел взрыв, она в данный момент находится в реанимации. Все, кто поступил вчера ночью в больницы после получения медицинской помощи, были добровольно выписаны. Врачи не увидели никаких проблем. Что касается погибших, двое человек умерли на месте — это ребенок и взрослый. И один пациент скончался в больнице".

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