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В соцсетях опубликовали фото предполагаемых погибших от взрыва в Кишиневе

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (21)
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Взрыв произошел в ночь на воскресенье в доме на Московском проспекте: сообщается о трех погибших, среди которых - ребенок.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. В соцсетях опубликовали фотографию матери и сына, погибших в Кишиневе в ночь на воскресенье в результате взрыва в многоквартирном доме № 11 по Московскому проспекту.

Как стало известно корреспондентам Sputnik от очевидцев трагедии, отца семейства госпитализировали в скором времени после взрыва. Пока мужчина приходил в себя во дворе дома под присмотром спасателей и психологов, он просил разыскать жену и сына, звал их.

Сообщается, что желающие поддержать мужчину, который потерял жену и сына, могут помочь, перечислив деньги на счет в банке >>>

Появились фото в соцсетях предполагаемых погибших
© Photo : Facebook
Появились фото в соцсетях предполагаемых погибших

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Утром в воскресенье на заседании чрезвычайной комиссии под председательством премьер-министра глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михай Харабаджиу сообщил, что на тот момент на 14 этаже дома, где произошел взрыв, были обнаружены два тела, одно из которых — ребенка.

"Еще один человек скончался в больнице в два часа ночи, остальные госпитализированные пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Всего за медицинской помощью обратились десять гражданских лиц. Эвакуированные жильцы находятся в спортзале (третьей городской — ред.) больницы.

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Состояние пожарного, пострадавшего при ликвидации последствий трагедии, средней степени тяжести, он находится под наблюдением врачей", — доложил Харабаджиу.

По его словам, эвакуированных жильцов обеспечили всем необходимым на первое время. Также предприняты меры по стабилизации стен и балконов пострадавших участков жилого дома.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (21)

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Теги:
погибшие, взрыв, Кишинев
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