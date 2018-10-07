Семьи погибших от взрыва получат по 50 тысяч леев от государства

Правительство и граждане стремятся помочь семьям погибших и пострадавших от взрыва на Рышкановке.

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Люди, потерявшие близких в результате взрыва в жилом доме по адресу Московский проспект, 11, получат материальную помощь от правительства в размере 50 тысяч леев, сообщил в соцсетях премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Ранее стало известно о погибших в ночь на воскресенье матери и четырехлетнего ребенка, а также мужчины 1941 года рождения.

Также в соцсетях призывают помочь пострадавшим от взрыва — в публикациях есть фотографии и имена этих людей, а также номера телефонов, по которым их можно найти.