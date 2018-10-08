Число жертв взрыва в доме в Кишиневе возросло до четырех

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Под обломками бетонных плит в провале на уровне 14 этажа в доме, где произошел взрыв, найдено тело женщины. Об этом в понедельник сообщил глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михай Харабаджиу.

© Sputnik / Nicu Goncear Кодряну рассказал о текущей ситуации в доме, где произошел взрыв

По первым данным, это может быть объявленная накануне пропавшей без вести пожилая женщина, которая жила в квартире на 14 этаже дома.

Напомним, накануне после разбора завалов были найдены два тела погибших — 30-летней преподавательницы и ее четырехлетнего сына. Глава семьи, уроженец Камеруна, выжил.

Поиски тел женщины и мальчика осложнялись необходимостью убрать тяжелые железобетонные плиты, которые угрожали дальнейшим обрушением подъезда. Спасатели и пожарные работали всю ночь.

"Работы продолжаются и не останавливаются ни на минуту", — заявил для прессы Михай Харабаджиу.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой обнаружено под завалами.

Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В настоящее время в больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв.

Разрушены квартиры с 14 по 16 этаж, в подъезде повреждены перекрытия и несущие стены на этажах выше и ниже разрушенных.