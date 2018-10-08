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Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев

Число жертв взрыва в доме в Кишиневе возросло до четырех

© Sputnik / Nicu Goncear
Происшествия
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Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (27)
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Из-под обломков бетонных плит в понедельник спасатели извлекли тело женщины.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Под обломками бетонных плит в провале на уровне 14 этажа в доме, где произошел взрыв, найдено тело женщины. Об этом в понедельник сообщил глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Михай Харабаджиу. 

Взрыв в квартире на 16 этаже, Кишинев
© Sputnik / Nicu Goncear
Кодряну рассказал о текущей ситуации в доме, где произошел взрыв

По первым данным, это может быть объявленная накануне пропавшей без вести пожилая женщина, которая жила в квартире на 14 этаже дома.

Напомним, накануне после разбора завалов были найдены два тела погибших — 30-летней преподавательницы и ее четырехлетнего сына. Глава семьи, уроженец Камеруна, выжил.

Поиски тел женщины и мальчика осложнялись необходимостью убрать тяжелые железобетонные плиты, которые угрожали дальнейшим обрушением подъезда. Спасатели и пожарные работали всю ночь.

"Работы продолжаются и не останавливаются ни на минуту", — заявил для прессы Михай Харабаджиу.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой обнаружено под завалами.

Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В настоящее время в больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв.

Разрушены квартиры с 14 по 16 этаж, в подъезде повреждены перекрытия и несущие стены на этажах выше и ниже разрушенных.

Тема:
ЧП в Кишиневе: мощный взрыв в многоэтажном жилом доме на Рышкановке (27)

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Теги:
взрыв на Рышкановке, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
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