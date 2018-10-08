СМИ: среди погибших при взрыве в жилом доме в Кишиневе двое иностранцев

Двое граждан Израиля погибли в результате взрыва в кишиневской многоэтажке - пожилой мужчина скончался в больнице, а тело женщины спасатели обнаружили только в понедельник утром.

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Двух израильтян опознали среди погибших при взрыве, который произошел в субботу в многоэтажном жилом доме на Рышкановке, пишет РИА Новости со ссылкой на израильские СМИ.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник. Взрывной волной поразило множество квартир, а в некоторых из них произошло обрушение потолка. Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В настоящее время в больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв. Как сообщил и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну, сейчас доступ в подъезд, где случилась трагедия, закрыт абсолютно для всех.

По информации израильской прессы, среди погибших — двое израильтян в возрасте около 70 лет. По данным СМИ, израильские дипломаты организуют доставку тел погибших на родину.