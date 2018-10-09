Страшная авария у Флорешт: авто всмятку, один погибший

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В ночь на вторник около села Извоаре Флорештского района произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля марки Volkswagen Golf, 24-летний молодой человек, превысил скорость и потерял управление. Автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в электрический столб.

© Sputnik / Miroslav Rotari Возле аэропорта Кишинева произошла авария с участием нескольких машин

В результате аварии погиб 22-летний молодой человек. А водитель и другие пассажиры в возрасте 19 и 23 лет госпитализированы с различными травмами.

По данным Национального инспектората по патрулированию, ежедневно более 500 водителей превышают скорость.

За последние восемь месяцев превышение скорости стало причиной 617 ДТП. В них погибло 110 человек и 735 пострадало.