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Мужчина в наручниках после задержания полицией

В Кишиневе по горячим следам задержали насильников

© AP Photo / Peter Dejong
Происшествия
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Страшная история произошла на днях в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Двое 30-летних жителей Кишинева задержаны по подозрению в изнасиловании 29-летней девушки, сообщает пресс-служба полиции Кишинева.

Убийца
CC0 / Pixabay / Republica
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По данным следствия, жертва обратилась в полицию 7 октября. 

По ее словам, она была изнасилована двумя мужчинами. Удалось выяснить, что девушка уже была знакома с мужчинами некоторое время. В день инцидента она пришла к одному из них домой. Там находился и другой подозреваемый. Вместе они принудили жертву к сексуальной связи.

Во время обыска в этой квартире полицейские нашли приспособление для приема наркотиков и пакеты с веществом, похожим на наркотики. Все эти вещи изъяли и отправили на экспертизу.

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Подозреваемых удалось выявить и задержать в течении 72 часов после происшествия. Открыто уголовное дело по факту изнасилования. Если вина задержанных будет доказана, им грозит тюремное заключение от пяти до 12 лет.

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Теги:
полиция, изнасилование, молдова, Кишинев
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