Не впервой: воровали из авто, теперь проникли на дачу

Правоохранительным органам удалось задержать двух молодых людей, которые уже не в первый раз совершают кражи.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Двое молодых людей, в том числе несовершеннолетний, стали подозреваемыми в совершении кражи.

Как сообщили во вторник в управлении полиции Кишинева, 27-летний житель Фалештского района и 17-летний житель Унген, по информации следствия, через окна проникли на дачу в Сынджере и оставили ее 45-летнего хозяина без ряда вещей.

Примечательно, что из жилья злоумышленники вынесли даже колонки и постельное белье. Общий ущерб, правда, оказался небольшим – всего семь тысяч леев.

На допросе молодые люди свою вину признали. Кстати, это не первое совершенное ими преступление. Ранее, по информации полиции, они специализировались на кражах из автомобилей.

По факту случившегося открыто уголовное дело. Подозреваемым грозит штраф от 32,5 тысячи до 67,5 тысячи леев, 180-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до четырех лет.