Момент взрыва в доме на Рышкановке попал на видео

В сети появилась видеозапись, сделанная в нескольких метрах от дома, где произошел взрыв – смотрите, что записал очевидец.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Молодой человек, который вел прямую трансляцию в социальной сети Instagram, находясь рядом с домом на Рышкановке, случайно записал момент взрыва в этой многоэтажке.

В ночь на воскресенье в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11 прогремел сильный взрыв, унесший жизни четырех человек — пенсионера, молодой женщины, ее четырехлетнего сына, а также еще одной женщины, тело которой извлекли из-под завалов в понедельник. Взрывной волной поразило множество квартир, а в некоторых из них произошло обрушение потолка. Шестеро человек, в том числе один спасатель, попали в больницу. В больнице продолжают находиться спасатель и женщина — хозяйка квартиры, где произошел взрыв. Как сообщил и.о. примара Кишинева Руслан Кодряну, сейчас доступ в подъезд, где случилась трагедия, закрыт абсолютно для всех.

Среди погибших — двое израильтян в возрасте около 70 лет. По данным СМИ, израильские дипломаты организуют доставку тел погибших на родину.

Основная версия следствия – взрыв газа, однако правоохранительные органы рассматривают и другие версии трагедии.