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Спасатели - архивное фото

Ребенок из Комрата озадачил спасателей: это казалось невозможным

© Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Его освобождали с помощью гидравлического оборудования, стараясь не нанести ребенку ранений.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. В Комрате спасатели пришли на помощь маленькому мальчику и его семье, успешно завершив операцию, требующую невероятной осторожности и точности.

Вызов на пульт службы спасения 112 поступил в два часа дня. Взволнованные члены семьи сообщили, что трехлетний мальчик застрял в металлической конструкции и не может освободиться.

Металлической конструкцией оказалась железная рама для чистки обуви от грязи, которая была закреплена у входа в дом. Казалось, что ребенок никоим образом не способен в нее пролезть. Каким образом в сплетение железных прутьев забрался мальчик и что ему там понадобилось, для спасателей осталось загадкой.

После аккуратной и точной операции с применением гидравлического оборудования конструкцию удалось разжать и мальчик оказался на свободе, живой, здоровый и не пострадавший.

Как сообщается, за последние сутки спасатели выезжали на вызовы более сорока раз.

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Теги:
спасатели, Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям
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