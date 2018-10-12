Фармацевт из-за границы поплатился, доверив дела в Молдове местному жителю

Оказывается, в Молдове можно очень просто практически обанкротить иностранную фирму - главное уметь составлять договоры задним числом.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Двое администраторов молдавской фирмы обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и причинении большого материального ущерба юридическому лицу.

Как сообщает пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры, оба задержанных запустили преступную схему, следуя которой собирались лишить иностранного бизнесмена более, чем 66 миллионов леев.

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Оба ныне задержанных, один из которых занимался делами этого иностранца в Молдове, составили фиктивный контракт, датировав его 2006 годом и не зарегистрировав по бухгалтерской линии. Согласно этому контракту, часть проходящих по нему услуг оплаты предназначалась, якобы, для исследования потенциала молдавского рынка и выработки предложений по регистрации некой фармакологической продукции в Агентстве медикаментов. Стоимость предоставляемых услуг фиксировалась, согласно контракту, в объеме более 2,2 миллиона долларов (45,3 миллиона леев).

Далее оба обвиняемых, по данным следствия, заключили контракт о поглощении долга в 2,27 миллиона долларов. Согласно документу, новым должником по этой сумме становилась упомянутая здесь иностранная компания. В результате, оба поддельных документа стали основанием для того, чтобы на зарубежную компанию подали в суд и, с учетом всех пошлин и расходов, попытались взыскать более 66 миллионов леев.

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Когда же обман вскрылся, обоих предполагаемых мошенников поместили под 30-дневный арест, и если суд признает их вину, им грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать ответственные должности на срок до пяти лет.

Это далеко не первая громкая история, связанная с деятельностью иностранных фармацевтических компаний в Молдове. Недавно корреспонденту Sputnik удалось взять интервью у работника медицинской сферы, которая рассказала о существующих незаконных схемах, практикуемых продавцами лекарств и врачами против интересов пациентов >>>