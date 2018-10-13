14:33 13 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.01
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Изнасилование

Откровения жертвы насильника: пострадавшая из Унген рассказала правду

CC0 / Pixabay / ninocare
Происшествия
Получить короткую ссылку
214 0 0

Женщина, ставшая жертвой изнасилования, поведала страшные подробности случившегося с ней.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Правоохранительные органы расследуют дело об изнасиловании 31-летней женщины из Унген. Случай произошел в пятницу. Генеральный инспекторат полиции опубликовал запись разговора потерпевшей с оператором единой службы "112".

Признание пострадавшей

"Здравствуйте. Город Унгены. Изнасилование", — взволнованно сказала женщина, попросив прислать по ее адресу наряд полиции.

После этого оператор попросила ее рассказать о том, что случилось. Потерпевшая, почти плача, сначала не могла описать произошедшее, но потом нашла в себе силы и поведала детали случившегося с ней всего за 15 минут до звонка с просьбой о помощи.

"Он пришел поговорить. Моего мужа не было дома, так как он уехал в Кишинев. Начался разговор, а потом меня ударили по голове. После изнасиловали. Я его знаю, он пришел, чтобы мы дали ему информацию о кое-ком. Он стоял на улице, а потом…", — это все, что смогла рассказать жертва.

Подробности полиции 
Планшет
© Sputnik / Владимир Песня
Полиция запустила веб-приложение — вас приглашают сообщать о преступлениях

Как сообщили в субботу в Генинспекторате полиции, звонок в службу "112" поступил 12 октября в 14.50. На место происшествия прибыл наряд полиции.

"В ходе допроса 31-летней жертвы выяснилось, что подозреваемым является 41-летний житель Унген", — сказано в сообщении правоохранительных органов.

В полиции пояснили, что по факту произошедшего открыто уголовное дело по части 1 статьи 171 УК РМ.

"Результаты проведенной медицинской экспертизы подтвердили, что сексуальная связь действительно была. На месте происшествия эксперты Центра судебной и криминалистической экспертизы взяли пробы, подтверждающие присутствие подозреваемого в доме жертвы", — добавили в Генинспекторате.

Кроме того, на одежде мужчины выявлены следы контакта с потерпевшей. Как уточнили в полиции, первоначально подозреваемый отказался от добровольной сдачи анализов, что все таки было сделано, но уже по решению суда. 

Татьяна Фомина
© Sputnik / Miroslav Rotari
Фомина: выходя замуж за иностранцев, молдаванки часто подвергаются насилию

Также в полиции обладают записями с камер видеонаблюдения, которые доказывают, что в названное жертвой время мужчина действительно находился в доме, где она живет.

Что грозит задержанному

В настоящее время подозреваемого арестовали на 72 часа. Согласно действующему законодательству, в случае доказательства его вины, суд может приговорить его к тюремному заключению на срок от 3 до 5 лет.

Вместе с тем, следственная группа продолжает проводить допросы и анализировать собранные на данный момент доказательства.

Правоохранительные органы пообещали своевременно информировать общественность об этом деле.

По теме

Зверство в глубинке: мужчина изнасиловал и убил соседку
Интим-фото сотрудницы детсада угрожали слить в сеть, а ее — изнасиловать
В Колонице мужчина изнасиловал и задушил свою знакомую
Теги:
откровение, жертва, изнасилование, Генеральный инспекторат полиции, Молдова, Унгены
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

  • Просим понять и простить: китайская компания извинилась перед Rustavi2
    Понять и простить

    Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.

  • Место гибели ребенка
    Смертельный ливень

    Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Подготовка сборных Молдовы и Сан-Марино к матчу в Лиге наций.
Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций
Дебютный успех в Лиге наций: Молдова уверенно победила Сан-Марино
Спиридон и Варрелла оценили итоги матча Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
582-летие Кишинева: как будем гулять
582-летие Кишинева: как будем гулять

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться