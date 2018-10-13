Откровения жертвы насильника: пострадавшая из Унген рассказала правду

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Правоохранительные органы расследуют дело об изнасиловании 31-летней женщины из Унген. Случай произошел в пятницу. Генеральный инспекторат полиции опубликовал запись разговора потерпевшей с оператором единой службы "112".

Признание пострадавшей

"Здравствуйте. Город Унгены. Изнасилование", — взволнованно сказала женщина, попросив прислать по ее адресу наряд полиции.

После этого оператор попросила ее рассказать о том, что случилось. Потерпевшая, почти плача, сначала не могла описать произошедшее, но потом нашла в себе силы и поведала детали случившегося с ней всего за 15 минут до звонка с просьбой о помощи.

"Он пришел поговорить. Моего мужа не было дома, так как он уехал в Кишинев. Начался разговор, а потом меня ударили по голове. После изнасиловали. Я его знаю, он пришел, чтобы мы дали ему информацию о кое-ком. Он стоял на улице, а потом…", — это все, что смогла рассказать жертва.

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Как сообщили в субботу в Генинспекторате полиции, звонок в службу "112" поступил 12 октября в 14.50. На место происшествия прибыл наряд полиции.

"В ходе допроса 31-летней жертвы выяснилось, что подозреваемым является 41-летний житель Унген", — сказано в сообщении правоохранительных органов.

В полиции пояснили, что по факту произошедшего открыто уголовное дело по части 1 статьи 171 УК РМ.

"Результаты проведенной медицинской экспертизы подтвердили, что сексуальная связь действительно была. На месте происшествия эксперты Центра судебной и криминалистической экспертизы взяли пробы, подтверждающие присутствие подозреваемого в доме жертвы", — добавили в Генинспекторате.

Кроме того, на одежде мужчины выявлены следы контакта с потерпевшей. Как уточнили в полиции, первоначально подозреваемый отказался от добровольной сдачи анализов, что все таки было сделано, но уже по решению суда.

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Также в полиции обладают записями с камер видеонаблюдения, которые доказывают, что в названное жертвой время мужчина действительно находился в доме, где она живет.

Что грозит задержанному

В настоящее время подозреваемого арестовали на 72 часа. Согласно действующему законодательству, в случае доказательства его вины, суд может приговорить его к тюремному заключению на срок от 3 до 5 лет.

Вместе с тем, следственная группа продолжает проводить допросы и анализировать собранные на данный момент доказательства.

Правоохранительные органы пообещали своевременно информировать общественность об этом деле.