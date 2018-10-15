Кровная связь: в Молдове подросток реализовал план похищения младшей сестры

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. В Молдове с какой-то пугающей частотой исчезают люди. Сводки с приметами пропавших, причем совершенно разных возрастов, настораживают население. Согласно данным правоохранительных органов, с начала этого года только в одном Кишиневе в полицию поступило 248 звонков о пропаже несовершеннолетних. Однако последний случай потряс молдавскую общественность своей жестокостью. Речь идет о нашумевшей истории с пропажей, а затем, как выяснилось, похищением девятилетней девочки. Инцидент произошел в столичном секторе Чеканы. Сотрудники полиции остались в шоке от деталей этого дела. Вице-прокурор Кишинева Ион Мунтяну охарактеризовал этот случай, как из ряда вон выходящий.

В понедельник полиция предоставила детали по случаю девятилетней девочки, которая пропала 10 октября в Кишиневе. Ее нашли спустя сутки. По данным правоохранительных органов, несовершеннолетнюю похитил ее 16-летний брат, который проявил настоящую изобретательность и хладнокровный цинизм по отношению к своим родным. Это больше всего поразило полицию и прокуроров. Подросток снял квартиру в Кишиневе и подстроил все таким образом, чтобы девочка не заподозрила никакого подвоха, сказав, что их матери про все известно. Брат удерживал сестру в съемном жилье в течение суток.

Леденящие требования

Как заявил на пресс-конференции глава столичной полиции Корнелиу Гроза, женщина получила в среду, 10 октября, на свой мобильный телефон два SMS, первое из которых пришло в 16.02, а второе — в 21.02.

Текст сообщения звучал следующим образом: "Если вы хотите получить обратно свою дочь, то у вас есть час на то, чтобы принести три с половиной тысячи евро в здание по улице Мирча чел Бэтрын, 5/3. В черном пакете между 15 и 16 этажами на пожарной лестнице. Предупреждаю, если замечу полицию, то вы не увидите свою дочь. Жду вашего ответа". По словам полицейского, мать девочки не отреагировала на это сообщение, так как она находилась на работе, а когда приехала домой, то получила второе SMS, которое звучало так: "Даю вам время до завтра — привезите деньги до 12.00".

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По его словам, полицию вызвали в 21.45, сообщив, что девочка вышла из дома в 14.00 во двор, чтобы поиграть, и не вернулась.

"С учетом того, что с родственников потребовали деньги за возвращение девочки в семью, было принято решение о возбуждении уголовного дела", — отметил Гроза.

Момент задержания

На следующий день после пропажи девочки правоохранительные органы решили пойти на требования преступников — деньги должны были передать под наблюдением полиции.

"Около 14.00 у указанного здания в центре столицы появился первый преступник… Он пошел наверх, осмотрелся… Затем забрал денежную сумму, которая была упакована, и хотел сбежать, но был пойман", — сказал Гроза, добавив, что в ходе обысков у него обнаружили те самые деньги.

На допросе выяснилось, что действовал злоумышленник не один, а вместе с братом пропавшей девочки, с которым она и находилась все это время. Задержанный также сообщил место, где находится его приятель и похищенный ребенок.

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"В столичном секторе центр задержали второго преступника. Девочку спасли. Она находилась в нормальном физическом и психическом состоянии", — сказал Гроза.

Что известно о задержанных?

По данным правоохранительных органов, семья девочки не располагала такой крупной суммой денег, которую вымогал подросток. К осуществлению своего плана он готовился давно и долго искал подельников, однако многие отказывались идти с ним на это дело.

"Дети жили с матерью. В течение долгих лет их родители находятся в разводе. Отец не живет в Молдове. Всего в семье четверо братьев… Это был настоящий цинизм со стороны подростка по отношению к родным", — подчеркнул Гроза.

Прокурор Ион Мунтяну, говоря о характеристике брата похищенной девочки, заявил, что у него уже были некоторые проблемы с законом — на него открыли уголовное дело, которое тогда удалось "замять" по обоюдному согласию сторон.

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"Речь идет о ребенке, который давно ушел из дома. Он не жил с родителями", — сказал Мунтяну.

Что сейчас с задержанными и какова их судьба?

По словам прокурора, "брату девочки предъявлен статус обвиняемого. Он находится под предварительным арестом". "Его товарищу также предъявили статус обвиняемого и поместили под домашний арест. Они частично признали свою вину", — отметил прокурор.

Он подчеркнул, что выясняются все обстоятельства этого дела, почему подростки пошли на такой шаг.

"Девочка в принципе не была жертвой шантажа. Ее брат, который сейчас находится в статусе обвиняемого, действовал, так сказать, достаточно хитроумно. Пользуясь доверием девочки, так как является ее родственником, он убедил ребенка следовать вместе с ним. Он сделал все возможное, чтобы сестра не заподозрила опасности, что мама знает, с кем она находится. Все было хорошо срежиссировано", — отметил прокурор.

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Мунтяну подчеркнул, что, если вина обвиняемых будет доказана, то обоим 16-летним подросткам грозит от 10 до 13 лет тюрьмы. При этом, как отметил прокурор, наказание за подобного рода преступления применяется в отношении несовершеннолетних, начиная с 14 лет.

Рекомендации правоохранителей

Как отметил глава столичной полиции, ребенок должен всегда быть под присмотром, вне зависимости где он находится — во дворе дома, в квартире, на игровой площадке, в школе или других местах.

"Несовершеннолетний может совершить преступление или стать объектом преступления. На протяжении года в Кишиневе зарегистрировано 113 случаев с участием несовершеннолетних в преступлениях, а в 20 случаях дети стали объектом преступлений", — сказал Гроза.