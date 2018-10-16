Задержан вор, он украл у пожилой женщины сумку, набитую деньгами - видео

Преступник напал на жертву у почтового отделения, он сознался и дает показания.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Сотрудники управления полиции сектора Рышкановка в Кишиневе задержали несовершеннолетнего, который похитил у пожилой женщины 75 тысяч леев.

Семнадцатилетний житель города Крикова подозревается в совершении грабежа. Жертва налетчика, 70-летняя женщина, позвонила в полицию, сообщив, что у входа в почтовое отделение в Крикова на нее напал грабитель и вырвал сумку с деньгами, где также находились банковские карты и документы.

По горячим следам преступник был установлен и задержан, похищенные ценности возвращены жертве.

За совершение грабежа задержанному грозит от пяти до семи лет лишения свободы.