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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

Задержан вор, он украл у пожилой женщины сумку, набитую деньгами - видео

CC BY 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / Balaclava 3 hole black
Происшествия
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Преступник напал на жертву у почтового отделения, он сознался и дает показания.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Сотрудники управления полиции сектора Рышкановка в Кишиневе задержали несовершеннолетнего, который похитил у пожилой женщины 75 тысяч леев.

Семнадцатилетний житель города Крикова подозревается в совершении грабежа. Жертва налетчика, 70-летняя женщина, позвонила в полицию, сообщив, что у входа в почтовое отделение в Крикова на нее напал грабитель и вырвал сумку с деньгами, где также находились банковские карты и документы.

По горячим следам преступник был установлен и задержан, похищенные ценности возвращены жертве.

За совершение грабежа задержанному грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

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Теги:
грабеж, полиция, Кишинев, Преступление, закон и правосудие
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