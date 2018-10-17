В Кишиневе полиция разгромила крупный наркопритон

"Торговцы смертью" арестованы, у них изъяты деньги и запасы наркотиков.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В столичном секторе Ботаника полицейские ворвались в наркопритон, арестованы двое торговцев наркотиками, изъято большое количество психоактивных веществ.

Войдя в квартиру, которая находилась в оперативной разработке, сотрудники полиции обнаружили внутри притон, где шла бойкая торговля наркотиками. Были арестованы двое торговцев "дурью" — 47-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые были ранее судимы за подобные преступления.

© REUTERS / Guadalupe Pardo За наркотики из Молдовы житель Петрозаводска серьезно поплатился

В ходе обыска оперативники изъяли синтетические и психотропные вещества в особо больших количествах, электронные весы в количестве трех штук, запасы фольги, в которую расфасовывался нелегальный товар и устройства для изготовления и употребления наркотиков.

Также полицейские изъяли у наркоторговцев 15 тысяч леев, которые были выручены от продажи изготовленных наркотиков, и шесть мобильных телефонов.

Ведется следствие, подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.