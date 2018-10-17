В Кишиневе полиция разгромила крупный наркопритон

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. В столичном секторе Ботаника полицейские ворвались в наркопритон, арестованы двое торговцев наркотиками, изъято большое количество психоактивных веществ.
Войдя в квартиру, которая находилась в оперативной разработке, сотрудники полиции обнаружили внутри притон, где шла бойкая торговля наркотиками. Были арестованы двое торговцев "дурью" — 47-летняя женщина и 43-летний мужчина, которые были ранее судимы за подобные преступления.
В ходе обыска оперативники изъяли синтетические и психотропные вещества в особо больших количествах, электронные весы в количестве трех штук, запасы фольги, в которую расфасовывался нелегальный товар и устройства для изготовления и употребления наркотиков.
Ведется следствие, подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.
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