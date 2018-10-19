Дело о коррупции в мэрии Кишинева: на допрос доставлены 17 человек

Детали обысков в примэрии Кишинева: с чем связаны проверки, и сколько человек доставили в Антикоррупционный центр?

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы предоставил первые детали обысков, которые проходят в пятницу в Кишиневе.

"На данный момент сотрудники НАЦ и прокуроры по борьбе с коррупцией проводят в столице и за чертой муниципия следственные мероприятия по делу о коррупции, по которому проходят чиновники примэрии Кишинева, посредники и бенефициары их услуг", - отметили в Антикоррупционном центре.

Там пояснили, что дело связано с легализацией различных построек.

"К настоящему моменту на допрос в НАЦ доставлены 17 человек (физических лиц). Спецоперация продолжается", - добавили в пресс-службе антикоррупционного центра.

Ранее пресс-секретарь примэрии Кишинева Вадим Брынзанюк сообщил Sputnik, что проверки проходят в управлении архитектуры.