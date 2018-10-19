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Чудовищная смерть: пожилая пара погибла в собственном доме в Молдове

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Холодный период года в Молдове нередко сопровождается трагедиями: один из последних таких случаев произошел в Чимишлийском районе.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Печальная статистика: с начала года десятки людей в Молдове погибли из-за отравления угарным газом, сообщили в пятницу в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД республики. Один из последних случаев произошел накануне в Чимишлийском районе. 

Пожар
© Sputnik / Caitlin Ochs
Трагедия из-за неисправной печи - заживо в доме сгорела пенсионерка

"Два человека погибли в собственном доме в населенном пункте Мунтены. Речь идет о мужчине в возрасте 66 лет и 64-летней женщине", - отметили в ведомстве.

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По предварительной информации, трагедия случилась в результате эксплуатации печи. Как отметили в инспекторате по чрезвычайным ситуациям, судмедэкспертиза установит точную причину гибели. Делом занимаются сотрудники правоохранительных органов.

"С начала 2018 года в Молдове зарегистрирован 41 случай отравления угарным и углекислым газом, в результате погибли 18 человек", - подчеркнули в ведомстве.

Для предотвращения подобных трагедий специалисты инспектората по чрезвычайным ситуациям призывают граждан проверять источники обогрева до их использования.

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Теги:
отравление, газ, печь, Смерть, Молдова
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