Porshe попал в ДТП в Кишиневе: теперь это очень дорогая груда металла

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В центре Кишинева на большой скорости столкнулись два автомобиля — люксовый кабриолет Porsche врезался в минивэн Mitsubishi.

Авария произошла на Измаильской улице: кабриолет врезался в бок минивэна и в результате капот Porsche превратился в искореженную груду металла. О пострадавших не сообщается.

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Стоимость Porshe этой модели достигает 50 тысяч долларов США.

Очевидцы ДТП опубликовали фото столкнувшихся автомобилей в Facebook.

По данным службы InfoTrafic, в аварию, случившуюся на перекрестке улиц Измаильская и Албишоара попали три транспортных средства. Какие именно, не сообщается.

Вместе с тем, примерно в то же время три других автомобиля столкнулись на бульваре Штефана чел Маре. Столкновение произошло на участке между улицами Еминеску и Александри.