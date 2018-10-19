15:36 19 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Авария

Porshe попал в ДТП в Кишиневе: теперь это очень дорогая груда металла

CC0 / Pixabay / petrabosse
Происшествия
Получить короткую ссылку
16 0 0

Люксовый кабриолет после массового столкновения восстановлению не подлежит.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В центре Кишинева на большой скорости столкнулись два автомобиля — люксовый кабриолет Porsche врезался в минивэн Mitsubishi.

Авария произошла на Измаильской улице: кабриолет врезался в бок минивэна и в результате капот Porsche превратился в искореженную груду металла. О пострадавших не сообщается.

Припарковалась как блондинка – фотофакт из Кишинева>>>

Стоимость Porshe этой модели достигает 50 тысяч долларов США.

Очевидцы ДТП опубликовали фото столкнувшихся автомобилей в Facebook.

По данным службы InfoTrafic, в аварию, случившуюся на перекрестке улиц Измаильская и Албишоара попали три транспортных средства. Какие именно, не сообщается.

Вместе с тем, примерно в то же время три других автомобиля столкнулись на бульваре Штефана чел Маре. Столкновение произошло на участке между улицами Еминеску и Александри.

По теме

ДТП с участием свадебного кортежа: невеста в ужасе
Теги:
Porsche, ДТП
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гунтис Вилнитис, член совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций
    Где справедливость?

    Латвийские фермеры провели акцию протеста в Брюсселе против неравномерных компенсаций странам Европейского союза.

  • Водитель
    Не все сразу

    В Литве начинающие водители будут получать удостоверение сроком на три года, а в случае нарушений – проходить дополнительное обучение.

  • Участники акции Тотальный диктант слушают обращение автора текста диктанта
    Столичный статус

    Таллинн снова поборется за звание столицы "Тотального диктанта" – онлайн-голосование пройдет с 29 октября по 19 ноября.

  • Из глубины веков

    Под Новогрудком археологи обнаружили каменные кресты XIII века. Какое место в истории Беларуси занимают найденные артефакты?

  • Посол ЕС в Грузии Карл Харцель
    Еще не готовы

    Посол ЕС в Грузии объяснил, почему кавказская республика в ближайшее время не сможет стать членом Европейского союза.

  • Международный турнир по мини-футболу среди инвалидов-ампутантов
    Футбол с характером

    Как люди с ограниченными возможностями показывают безграничную силу духа, и что гости турнира "Кубок Победы" думают об Абхазии, читайте в материале Sputnik.

  • Цена на бензин
    Полный бак

    Министр экономического развития Южной Осетии рассказал, когда будет устранен дефицит бензина в республике.

  • Гунтис Вилнитис, член совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций
    Где справедливость?

    Латвийские фермеры провели акцию протеста в Брюсселе против неравномерных компенсаций странам Европейского союза.

  • Водитель
    Не все сразу

    В Литве начинающие водители будут получать удостоверение сроком на три года, а в случае нарушений – проходить дополнительное обучение.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Официальный визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев.
Самые яркие моменты: официальный визит Эрдогана в Молдову - фото
Момент, как Росляков покупает оружие перед нападением в Керчи
"Керченскому стрелку" беспрепятственно продали ружье и патроны - видео
Теракт в Керчи
Взрыв в Керчи: что произошло

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться