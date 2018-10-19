Итоги масштабных обысков: преступная схема и задержания в мэрии Кишинева

В НАЦ предоставили детали дела о строительной "мафии" в Кишиневе: 25 человек проходят в качестве подозреваемых.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы подвел итоги обысков, которые прошли в пятницу в примэрии (мэрии) Кишинева и за пределами города: задержаны шестеро человек, из которых трое - сотрудники управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столичной администрации.

Кто попал под "колпак" НАЦ?

После обысков по месту жительства и в рабочих кабинетах на допросы были доставлены 25 человек, из которых трое – сотрудники главного управления архитектуры примэрии Кишинева, а 22 - посредники и бенефициары услуг этих служащих.

"Из общего числа подозреваемых шестеро задержаны на 72 часа и помещены в изоляторы Антикоррупционного центра и полиции. Речь идет о замруководителя управления архитектуры, двух его подчиненных, а также об одном техническом эксперте и двух посредниках", - отметили в НАЦ.

Сотрудники примэрии подозреваются в том, что, по данным следствия, способствовали выдаче документов на различные типы построек в Кишиневе.

Как работала преступная схема?

Как пояснили в НАЦ, "через посредников, которые взаимодействовали с соискателями на получение бумаг, чиновники ускоряли процесс выдачи документов, разрешающих строительство, реконструкцию и перепланировку ряда зданий, разработку проектных планов для выдачи градостроительных сертификатов, а также для подписания протоколов о сдаче работ".

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Согласно материалам дела, за такие услуги нуждающиеся в справках люди платили внушительные суммы посредникам, которые, в свою очередь, передавали часть денег чиновникам управления архитектуры примэрии. За время расследования зарегистрированы десятки подобных случаев. В частности, заинтересованным лицам удалось таким образом узаконить пристройки, расположенные в разных секторах Кишинева, добиться расширения нескольких коммерческих центров и строительства мансард, террас, коттеджей, а также приобретения земель под парковки и так далее.

"По данным фактам открыты несколько уголовных дел. Указанные лица подозреваются в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния. Следственные мероприятия продолжаются для выявления всего круга подозреваемых", - отметили в прокуратуре.