В Приднестровье нашли купюру в 1000 евро – такой в мире больше нет

Обладатель банкноты с таким номиналом уверяет, что приобрел ее за пределами приднестровского региона, хотя общеизвестно, что подобной купюры просто не существует в мире.

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Из незаконного оборота изъята банкнота достоинством 1000 евро. Подделку выявил кассир-операционист обменно-валютного пункта в Тирасполе, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

"52-летний житель села Малаешты предъявил для проверки на подлинность 1000 евро серии АВ 8576127 эмиссии 2007 года. Номинал банкноты не соответствовал действительности. Самой крупной купюрой данной валюты является 500 евро", — подчеркнули в МВД.

В ходе разбирательства мужчина пояснил, что деньги приобрел за пределами Приднестровья.

По данному факту проводится проверка.

В соцсетях приднестровцы подтрунивают над доверчивым приобретателем несуществующей в мировом валютном обороте купюры.

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Если мужчина действительно говорит правду, и приобрел банкноту за границей, став жертвой фальшивомонетчиков, рассуждают пользователи интернета, то он – готовый претендент на конкурс, подобный премии Дарвина.