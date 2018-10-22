В Приднестровье нашли купюру в 1000 евро – такой в мире больше нет

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Из незаконного оборота изъята банкнота достоинством 1000 евро. Подделку выявил кассир-операционист обменно-валютного пункта в Тирасполе, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.
"52-летний житель села Малаешты предъявил для проверки на подлинность 1000 евро серии АВ 8576127 эмиссии 2007 года. Номинал банкноты не соответствовал действительности. Самой крупной купюрой данной валюты является 500 евро", — подчеркнули в МВД.
В ходе разбирательства мужчина пояснил, что деньги приобрел за пределами Приднестровья.
По данному факту проводится проверка.
В соцсетях приднестровцы подтрунивают над доверчивым приобретателем несуществующей в мировом валютном обороте купюры.
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Если мужчина действительно говорит правду, и приобрел банкноту за границей, став жертвой фальшивомонетчиков, рассуждают пользователи интернета, то он – готовый претендент на конкурс, подобный премии Дарвина.
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