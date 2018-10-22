В шаге от смерти: двух человек в Молдове спасли в последний момент - видео

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Ожидание помощи на глубине в десять метров в темноте и в холодной воде: двух пожилых людей спасли от смерти в общественных колодцах в субботу, 20 октября.
В селе Гратиешты специалисты вытащили из колодца 63-летнего мужчину, который находился в колодце с водой на глубине девяти метров.
Спецоперация по спасению заняла 20 минут. Мужчина был в сознании, и его незамедлительно доставили в больницу скорой помощи в Кишиневе.
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Аналогичное происшествие произошло в селе Рэзены Яловенского района, где в колодец с водой угодила 75-летняя женщина. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что пострадавшая находится на глубине в десять метров. Пожилую женщину спасли. В состоянии средней степени тяжести ее доставили в районную больницу.
Все обстоятельства по этим двум эпизодам будут рассматриваться сотрудниками правоохранительных органов.
Всего с начала этого года молдавские спасатели вытащили из колодцев 14 человек.
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