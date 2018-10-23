В Кишиневе пьяный иностранец въехал в полицейский автомобиль

Результаты теста на алкоголь были не в пользу автора печального ДТП, отмечают полицейские.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Полицейская патрульная машина угодила во вторник утром в ДТП: в нее въехал микроавтобус "Мерседес", которым управлял пьяный шофер.

Впрочем, назвать его шофером будет неверно – у мужчины, уроженца Узбекистана, не было водительского удостоверения. Он предъявил патрульным вид на жительство в Молдове.

Как сообщили журналистам в Национальном инспекторате патрулирования, инцидент произошел около 5 утра на перекрестке улиц Измаил и Каля Басарабией.

Нарушитель дорожного движения, по сообщению полиции, отказался остановиться на требование патрульных, он развернул свой Mercedes Sprinter, но не рассчитал дистанцию.

В итоге: две помятые машины, протокол, и тест на алкоголь, результаты которого были не в пользу автора печального ДТП. На место происшествия прибыла оперативная группа для определения всех обстоятельств инцидента.