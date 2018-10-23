Мужчина из Молдовы сдался полицейским, заявив, что он - маньяк

По словам пришедшего с повинной, он убивал преимущественно женщин после того, как наступил разлад в семье.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Удивительная история произошла в Москве. Мужчина 29 лет пришел в одно из отделений полиции Молдовы и заявил, что он маньяк.

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Как сообщают местные СМИ, явившийся с повинной — из Тирасполя. Он рассказал полицейским, что был женат и жил с женой и дочерью в Молдове. Но из-за измен супруги и проблем на работе у мужа семья распалась. В результате последовало страшное — в 2011 году мужчина забил молотком на улице 45-летнюю женщину. Затем он стал убивать раз в 1,5 года. Жертвами мужчины, по его словам, стали шесть женщин.

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В 2014 года он был задержан в Тирасполе, но в итоге его отпустили, лишь поставив на учет в психиатрический диспансер.

Не будучи ограничен в передвижении, мужчина уехал в Россию, где на железнодорожной станции Москва-Товарная убил человека во время алкогольных возлияний.

Только после этой трагедии он пришел с повинной в полицию. По факту изложенного в отделении правоохранительные органы РМ и милиция тираспольской администрации начали проверку. Предполагаемый серийный убийца задержан.