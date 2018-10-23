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Многоэтажный жилой дом

Фатальный риск: скончалась женщина, упавшая со второго этажа в Кишиневе

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Решила сэкономить на вызове спасателей и не выжила: травмы после падения оказались не совместимыми с жизнью.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В больнице скорой помощи в Кишиневе скончалась молодая женщина, которая упала со второго этажа дома в столичном секторе Ботаника.

По сообщению полиции, 28-летняя женщина забыла ключи от своей квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома. Пытаясь избежать расходов на вызов спасателей для открывания двери, она решила попасть в квартиру через окно.

Неизвестно, почему женщина приняла это роковое решение, несмотря на смертельно опасный риск. Она начала восхождение, однако на высоте второго этажа не удержалась и упала.

Очевидцы вызвали "скорую помощь", женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — во вторник пострадавшая скончалась.

Люди постоянно гибнут, падая с высоты

Жизнь в городе на каждом шагу сопряжена с риском для здоровья, для жизни, если не соблюдать правила техники безопасности, писаные и неписаные. Падение с высоты — одна из самых частых причин, по которой гибнут городские жители.

Мужчина, спасенный Киртоакэ, опять угрожал спрыгнуть
© Sputnik / Vadim Rusu
Мужчина, "спасенный" Киртоакэ, опять угрожал спрыгнуть – теперь с крыши

В понедельник 29-летний молодой человек выпал с 5 этажа многоэтажного дома на столичной улице Друмул Кручий.  Как пишет protv.md, молодой человек находился в гостях у друга. По информации полиции, он упал на крышу пристройки на первом этаже и был серьезно ранен.

А в июне 2018 года в Кишиневе погиб 22-летний рабочий, который упал с десятого этажа строящегося в столице здания. На стройке молодой мужчина работал всего около двух месяцев. В родном селе Бахмут в Каларашском районе у него остались беременная жена и маленький ребенок.

Но если на производстве есть специальные люди, которые обязаны следить за соблюдением техники безопасности, то в повседневной жизни спасти человека может только собственный здравый смысл.

К сожалению, он не всегда срабатывает — в марте 2018 года в столичном секторе Ботаника местный житель решил сбить сосульки с крыши на балконе. Делал он это без всякой страховки. Поскользнувшись, он упал с пятого этажа и погиб на месте. Прибывшая "скорая помощь" смогла лишь констатировать смерть.

Фатальный 13-й этаж

Падения случаются настолько часто, что в неизбежных совпадениях некоторые склонны видеть некий мистический смысл.

Например, по-настоящему несчастливым сразу для двоих жителей Кишинева стало число тринадцать — двое мужчин погибли, выпав с 13 этажа разных домов столицы.

Экипаж SMURD помогает человеку, архивное фото.
© Facebook / IGSU
В Сынжерейском районе мужчина сорвался вниз во время строительства

В октябре 2017 года мужчина разбился, выпав с 13 этажа жилого здания в столичном секторе Ботаника. На место происшествия прибыли оперативная группа инспектората полиции и карета скорой помощи. Однако к моменту появления врачей 33-летний мужчина скончался.

Он был прописан в другом районе города, а на Ботанике, где произошла трагедия, он проживал в квартире своей подруги.

Спустя год, в мае 2018 года, по странному совпадению, еще один мужчина выпал из окна 13-го этажа дома в секторе Буюканы. Погибшим оказался 23-летний мужчина, который также не проживал в этом доме, а оказался там в гостях.

Прыжок с высоты как способ свести счеты с жизнью

Причина трагедии — не всегда случайность. Для людей, решивших свести счеты с жизнью, прыжок с крыши выглядит простым способом совершить задуманное.

Именно так произошло в  Бельцах, когда 13 октября 16-летняя девушка спрыгнула с девятого этажа многоэтажного дома на улице Пушкина.

А в марте 2018 года 27-летняя женщина также  пыталась покончить с собой, спрыгнув с "высотки" на улице Штефана чел Маре в северной столице. Однако в тот раз от прыжка её удалось отговорить.

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Теги:
Кишинев, падение с высоты
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