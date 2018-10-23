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Апелляционная палата Кишинева

Масштабные обыски в Кишиневе: эксклюзивный комментарий генпрокурора

© Sputnik / Vladimir Polusatov
Происшествия
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Что ни день, то обыски: генпрокурор Молдовы рассказал подробности проверок в здании суда столичного сектора Центр, а также в Апелляционной палате.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Обыски проходят во вторник в здании суда столичного сектора Центр, а также в Апелляционной палате Кишинева, заявил Sputnik генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен.

По его словам, проверки связаны сразу с несколькими уголовными делами о коррупции, которые были открыты на нескольких судей.

"Уголовные дела открыты в августе и касаются многочисленных коррупционных действий", - сказал Харунжен, добавив, что обыски проводят прокуроры по борьбе с коррупцией в рабочих кабинетах и по месту жительства судей.

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Как отметил глава Генпрокуратуры Молдовы, по этим уголовным делам кроме служителей Фемиды проходят и публичные служащие, а также другие лица, связанные с юридической сферой.

"В общей сложности речь идет о пятерых судьях – трое из Апелляционной платы и двое из Кишиневского суда", - подчеркнул прокурор.

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Он отметил, что по его запросу Высший совет магистратуры утром во вторник дал согласие на проведение уголовного расследования в отношении этих судей.

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Теги:
Эдуард Харунжен, Кишинев, обыски
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