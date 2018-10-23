В Приднестровье поступило предложение о сотрудничестве от компании из РФ

ТИРАСПОЛЬ, 23 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В минсельхозприроды Приднестровья поступают предложения от зарубежных организаций о сотрудничестве в области сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе ведомства.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Какие инвестиционные контракты ожидают Приднестровье

"К нам поступило письмо от российской кампании ООО "Приосколье – Брянск", являющейся дистрибьютором продуктов питания в нескольких областях России, с предложением взаимовыгодно сотрудничать с сельхозпроизводителями Приднестровья", - рассказал первый заместитель министра Олег Дилигул.

Он подчеркнул, что предложение российской фирмы о сотрудничестве – это результат проведения в октябре этого года Приднестровского международного инвестиционного экономического форума.

Вся контактная информация о российской кампании, заинтересованной в сотрудничестве с Приднестровьем, в ближайшие дни будет направлена местным сельхозтоваропроизводителям.