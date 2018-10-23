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Видео: как молдавские судьи берут взятки

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Обыски в Молдове (103)
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Это надо видеть: скрытая камера зафиксировала, как несколько молдавских судей берут взятки, а затем пересчитывают деньги.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Итоги обысков в Кишиневе – по делу о коррупции задержаны десять человек, среди которых пятеро судей, прокурор, адвокат и врач, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры Молдовы.

Ведомство опубликовало видеоролик, на котором видно, как судьи пересчитывают деньги, полученные в качестве взятки.

В прокуратуре отметили, что расследование инициировано генеральным прокурором Молдовы еще в августе этого года. Дело связано с извлечением выгоды из влияния, пассивной и активной коррупцией.

"Судьи Апелляционной палаты и суда сектора Центр требовали и получали суммы денег в особо крупных размерах за принятие благоприятных решений по многочисленным уголовным делам, которые находились у них на рассмотрении", - отметили в прокуратуре.

Апелляционная палата Кишинева
© Sputnik / Vladimir Polusatov
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Как пояснили в ведомстве, роль адвоката и прокурора заключалась в посредничестве – передаче денег от заинтересованных лиц служителям Фемиды. В прокуратуре добавили, что врач и еще одно физическое лицо, которые подозреваются в причастности к этой схеме, были "клиентами" судей.

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"По итогам обысков, проведенных сегодня прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерами Антикоррупционного центра в рабочих кабинетах и по месту жительства подозреваемых по этому делу, задержаны десять человек – трое судей Апелляционной палаты, двое магистратов суда сектора Центр, сотрудник прокуратуры Кишинева, адвокат, судебный ассистент, врач и физлицо, которое проходит обвиняемым по другому делу", - отметили в прокуратуре.

Тема:
Обыски в Молдове (103)

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